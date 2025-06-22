Соловейчик о результатах на ЧМ по дзюдо в Будапеште: «Гордость за то, что в нашей стране есть такая молодежь»

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик прокомментировал результаты российских спортсменов на чемпионате мира в Будапеште.

«Это гордость за нашу страну и за наших ребят, — цитирует ТАСС Соловейчика. — Это заслуженные для ребят победы, особенно важные для страны в такое непростое время. Гордость за то, что в нашей стране есть такие спортсмены, такая молодежь «.

Российские дзюдоисты завоевали пять медалей. Чемпионами стали Тимур Арбузов, Матвей Каниковский и Инал Тасоев. Бронзу завоевали Аюб Блиев и Арман Адамян.