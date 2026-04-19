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Российский дзюдоист Ендовицкий завоевал бронзу на чемпионате Европы в Тбилиси

Алина Савинова

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий стал бронзовым призером чемпионата Европы-2026 в Тбилиси.

В весовой категории свыше 100 кг 25-летний спортсмен победил представителя Румынии Дариуса Добре.

Ендовицкий второй раз в карьере завоевал бронзу чемпионата Европы. Также он становился серебряным призером турнира в 2025 году.

Чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси проходит с 16 по 19 апреля. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном.

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Дзюдо
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