Тасуев надеется выиграть золото международного турнира под российским флагом

Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев выразил надежду, что сумеет выиграть золотую медаль международного турнира под российским флагом.

С 28 по 30 ноября в Абу-Даби проходит турнир Большого шлема по дзюдо. Это первый турнир после решения Международной федерации дзюдо (IJF) разрешить российским спортсменом выступать с флагом и гимном страны.

Тасуев вышел в финал в весовой категории до 81 кг, где уступил канадцу канадцу Франсуа Готье-Драпо.

«Под флагом IJF медаль у меня взять не получалось, а вот под российским удалось. Когда в финал попал, так хотелось, чтобы наш флаг выше всех был. Но чуть-чуть не получилось. И все же очень надеюсь, что я это сделаю. Радости немного есть, потому что все-таки удалось взять медаль на таком турнире», — цитирует Тасуева ТАСС.