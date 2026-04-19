Мамиашвили о грузинских болельщиках, освиставших гимн РФ: «Маленькие обиженные мышки из-под плинтуса»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» высказался о грузинских болельщиках, освиставших гимн РФ во время награждения российского дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы в Тбилиси.

«Мне жалко тех людей, кто это делал. Один вышел и достойно выиграл, а другие как маленькие обиженные мышки подсвистывают из-под плинтуса. За таких несчастных остается только помолиться . Наш удел другой — несмотря ни на что выйти и достойно выступить. Кроме сожаления это ничего не вызывает», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В поединке за золотую медаль в весовой категории до 81 кг 22-летний россиянин одолел трехкратного чемпиона мира грузина Тато Григалашвили.

Чемпионат Европы-2026 в Тбилиси завершится 19 апреля. Российские дзюдоисты выступают на турнире с флагом и гимном.