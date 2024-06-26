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Сегодня, 06:12

Представители 13 стран выступят на этапе Russian Judo Tour в Челябинске

Сергей Разин
корреспондент
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Представители 13 стран примут участие в соревнованиях на этапе Russian Judo Tour в Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

Россию на этапе представят Сергей Богословских, Альберт Огузов (оба — весовая категория до 60 кг), Абрек Нагучев (до 66 кг), Адам Цечоев (до 81 кг), Ихван Эдилсултанов, Шамиль Гаджиев (оба — до 90 кг), Игорь Долганов, Анджей Павлюков (оба — до 100 кг), Александр Шалимов и Давид Бабаян (оба — свыше 100 кг).

У женщин выступят россиянки Ольга Борисова, Юлия Семиколенова, Оксана Агазаде (все — до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Камила Бадурова, Стефания Власова (обе — до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Антонина Шмелева, бронзовый призер чемпионата мира Александра Бабинцева (обе — до 78 кг), Мария Иванова (свыше 78 кг).

Russian Judo Tour пройдет в Челябинске с 29 по 30 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/21198549
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