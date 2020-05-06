Олег Тактаров: «Дзюдо стало полной лажей»

Бывший боец UFC Олег Тактаров признался, что ему не нравится те правила в дзюдо, которые сейчас существуют.

— Дзюдо стало полной лажей с теми правилами, что есть сейчас. Оригинальное дзюдо — джиу-джитсу. Было понятие дзюдо, которое было привезено в Бразилию после войны. Кимура (Масахико Кимура) был такой. Оттуда и пошло бразильское джиу-джитсу. Не лезьте в историю. Если не знаете, не надо туда лезть, — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram.

В детстве Тактаров занимался дзюдо. 52-летний экс-боец MMA является мастером спорта СССР по самбо.