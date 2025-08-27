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Дзюдо

Мишенькина завоевала золото на юношеском чемпионате мира по дзюдо

Алина Савинова

Российская дзюдоистка Надежда Мишенькина выиграла юношеский чемпионат мира в весовой категории до 44 кг.

В финале россиянка победила Ливанур Кайир из Турции. Бронзовые награды завоевали представительница Тайваня Ян Цзыюй и полька Сандра Валендзик.

Россиянин Алексей Топтыгин взял бронзу в весовой категории до 55 кг.

Юношеский чемпионат мира проходит в Софии и завершится 30 августа. Россияне выступают на соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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Дзюдо
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