Мишенькина завоевала золото на юношеском чемпионате мира по дзюдо

Российская дзюдоистка Надежда Мишенькина выиграла юношеский чемпионат мира в весовой категории до 44 кг.

В финале россиянка победила Ливанур Кайир из Турции. Бронзовые награды завоевали представительница Тайваня Ян Цзыюй и полька Сандра Валендзик.

Россиянин Алексей Топтыгин взял бронзу в весовой категории до 55 кг.

Юношеский чемпионат мира проходит в Софии и завершится 30 августа. Россияне выступают на соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.