Российский дзюдоист Хамхоев одержал победу на юношеском чемпионате мира

Российский дзюдоист Рахим Хамхоев завоевал золото на юношеском чемпионате мира в Софии (Болгария).

В финале в весовой категории до 66 кг Хамхоев победил представителя Казахстана Жилкайдара Мухаммадали. Бронзовые медали достались россиянину Муслиму Котиеву и еще одному казахстанцу Ролану Каиргали.

Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет проходит с 27 по 30 августа. Россияне выступают на нем в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.