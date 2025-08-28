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Дзюдо

28 августа 2025, 18:58

Российский дзюдоист Хамхоев одержал победу на юношеском чемпионате мира

Алина Савинова

Российский дзюдоист Рахим Хамхоев завоевал золото на юношеском чемпионате мира в Софии (Болгария).

В финале в весовой категории до 66 кг Хамхоев победил представителя Казахстана Жилкайдара Мухаммадали. Бронзовые медали достались россиянину Муслиму Котиеву и еще одному казахстанцу Ролану Каиргали.

Чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет проходит с 27 по 30 августа. Россияне выступают на нем в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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