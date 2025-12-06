Тасоев и Каниковский выиграли бронзы турнира Большого шлема в Токио

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзовую медаль турнира Большого шлема в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории свыше 100 кг он победил Ким Мин Чона из Южной Кореи.

Россиянин Матвей Каниковский в поединке за бронзу в весе до 100 кг был сильнее израильтянина Иосифа Симина.

Турнир Большого шлема в Токио пройдет до 7 декабря. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо вернул российским спортсменам право соревноваться на международных турнирах с флагом и гимном страны.