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Тасоев и Каниковский выиграли бронзы турнира Большого шлема в Токио

Руслан Минаев

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзовую медаль турнира Большого шлема в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории свыше 100 кг он победил Ким Мин Чона из Южной Кореи.

Россиянин Матвей Каниковский в поединке за бронзу в весе до 100 кг был сильнее израильтянина Иосифа Симина.

Турнир Большого шлема в Токио пройдет до 7 декабря. 27 ноября исполком Международной федерации дзюдо вернул российским спортсменам право соревноваться на международных турнирах с флагом и гимном страны.

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