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Дзюдоист Адамян — о российском гимне на турнире в Абу-Даби: «Сдерживал слезы»

Руслан Минаев

Дзюдоист Арман Адамян заявил, что сдерживал слезы во время исполнения российского гимна на турнире Большого шлема в Абу-Даби.

Турнир проходил с ОАЭ с 28 по 30 ноября и стал первым после решения исполкома Международной федерации дзюдо вернуть российским спортсменам право принимать участие на турнирах под флагом и гимном страны.

«Слезы сдерживал, знаю, что некоторые наши болельщики прослезились. Потому что это очень важное события было для нас. Хорошо, что наша международная федерация первой к этому пришла, и я надеюсь, что остальные федерации пойдут на такой шаг», — цитирует ТАСС Адамяна.

В воскресенье 28-летний спортсмен победил соотечественника Идара Бифова в финальном поединке в весовой категории до 100 кг.

Источник: ТАСС
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