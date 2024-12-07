Дзюдоисты Лаврентьев и Блиев завоевали бронзу на турнире Большого шлема

Российские дзюдоисты Данил Лаврентьев и Аюб Блиев завоевали бронзовые медали на турнире Большого шлема в Токио.

В субботу Лаврентьев, выступающий в категории до 73 килограммов, победил в поединке за бронзовую медаль представителя Таджикистана Абубакра Шерова. Блиев, участвующий в соревнованиях в категории до 60 кг, занял третье место, одержав победу над бразильцем Мишелем Аугусто.

Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.