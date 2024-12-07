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Макаров: «В Токио мы привезли ребят, которые максимально готовы на данный момент и физически, и психологически»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Виталий Макаров считает, что турнир Мировой серии «Большой шлем» в Токио станет шансом проявить себя для молодых дзюдоистов.

«Это был тяжелый год, мы фокусировались на Олимпийских играх, до последнего надеялись, что туда попадем. Люди мечтали о том, чтобы показать себя в Париже, но получили в итоге удар в спину от Международного олимпийского комитета. Это было некрасиво, чиновники хотели развалить команду, но мы этого не допустили. Мы дали дзюдоистам время накопить ментальную энергию, вновь обрести желание выступать и доказывать, что они сильнейшие на планете.

В Токио мы привезли ребят, которые максимально готовы на данный момент и физически, и психологически. Некоторые из них хорошо проявили себя на недавнем первенстве мира. И мы решили в качестве поощрения дать им возможность выступить на родине дзюдо, посмотреть, как они проявят себя на взрослом уровне», — цитирует ТАСС Макарова.

Турнир Мировой серии «Большой шлем» в Токио пройдет 7-8 декабря. Это один из самых престижных турниров в Мировом туре.

Источник: ТАСС
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