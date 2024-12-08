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Сегодня, 08:53

Дзюдоист Блиев высказался о завоевании бронзы на турнире Большого шлема

Даниил Аршавский
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Российский дзюдоист Аюб Блиев прокомментировал завоевание бронзовой медали в категории до 60 кг на турнире Большого шлема в Токио.

27-летний дзюдоист в финале соревнований одержал победу над бразильцем Мишелем Аугусто.

«Проигрывал ему раньше, но сегодня взял реванш. Конечно, хотелось в финал выходить, чтобы побороться с японцем, проверить свои навыки с представителями страны-родоначальницы дзюдо, с новым соперником, но увы — вторая бронза. Это, с одной стороны, признак стабильности, тем более в условиях жесткой конкуренции нашей весовой категории. И приятно было оказаться единственным не японцем на пьедестале в Токио, ровно так же было и год назад», — цитирует Блиева ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены участвовали в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF).

Источник: ТАСС
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