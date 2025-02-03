Денисов оценил выступление россиян на турнире Большого шлема в Париже как приемлемое

Спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов оценил выступление россиян на турнире Большого шлема в Париже как приемлемое.

«Я считаю, что результат действительно приемлемый. Есть золотая медаль Инала Тасоева, есть бронза Армана Адамяна, который допустил небольшую ошибку. До финального блока дошел и Мурад Чопанов, но удача была не на его стороне. Это первый турнир в новом олимпийском цикле, наша первая тренировка, и пусть не у всех она прошла гладко, но в весе до 73 кг у нас боролись ребята, которые два года не выступали на международных стартах. И они не дрогнули перед десятью тысячами зрителей на арене «Берси». Каждое соревнование, каждое выступление — это наш шаг к чемпионату мира, к Олимпийским играм. И это замечательный опыт», — приводит слова Денисова ТАСС.

На турнире, который завершился 2 февраля, россияне завоевали две медали. Победителем соревнований стал тяжеловес Инал Тасоев, бронзу в весовой категории до 100 кг завоевал Арман Адамян.