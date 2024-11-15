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В Грозном пройдет международный турнир по профессиональному боксу

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7 декабря в Грозном состоится международный турнир по профессиональному боксу. Турнир организован промоутерской компанией Akhmat boxing promotions и пройдет в многоуровневом спортивном комплексе «Колизей».

Главным событием вечера станет 10-раундовый бой россиянина Имама Хатаева против кубинца Юниора Менендеса, имеющего в своем активе 11 побед из 11 проведенных профессиональных поединков, в 8 случаях бой завершен досрочно. На данный момент кубинец Менендес занимает 15-ю строчку рейтинга WBC полутяжелого веса.

Также 10-раундовый бой проведет Шамиль Хатаев против Шадири Бвоги из Уганды за титул WBA Asia, а Тархан Идиго сразится с Месси Элиме из Камеруна.

Начало турнира в 14.00 по московскому времени.

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