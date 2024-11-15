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Сегодня, 05:15

Джейк Пол — о пощечине от Тайсона: «Теперь это личное»

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Видеоблогер Джейк Пол прокомментировал пощечину от бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона во время битвы взглядов перед боксерским поединком.

«Майк бьет как девчонка! После его пощёчины теперь это всё личное. Он должен умереть», — заявил Пол на пресс-конференции.

Восьмираундовый бой будет носить статус официального и состоится 15 ноября в Арлингтоне, штат Техас, США. Участники поединка заработают 60 миллионов долларов на двоих.

58-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел 6 поражений, 2 его поединка были признаны несостоявшимися.

На счету 27-летнего Пола 10 побед в профессиональном боксе.

Источник: Metro.co
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Джейк Пол
Майк Тайсон
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Тайсон — после пощечины Джейку Полу на битве взглядов: «Разговоры кончились»

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