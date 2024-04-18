Стартует чемпионат Европы по боксу, где сборная России выступит с флагом и гимном

Сегодня, 18 апреля, в Белграде стартует чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин, в котором примут участие более 400 боксеров из 35 стран. Соревнования у мужчин пройдут в 13 весовых категориях. У девушек соревнования в 12 весовых категориях.

Состав сборной России:

Мужская команда

До 48 кг: Эдмонд Худоян

До 51 кг: Василий Егоров

До 54 кг: Дмитрий Двали

До 57 кг: Эдуард Саввин

До 60 кг: Всеволод Шумков

До 63,5 кг: Габил Мамедов

До 67 кг: Тархан Идигов

До 71 кг: Игорь Свиридченков

До 75 кг: Джамбулат Бижамов

До 80 кг: Савелий Садома

До 86 кг: Шарабутдин Атаев

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов

92+ кг: Ярослав Дороничев

Женская команда

До 48 кг: Юлия Чумгалакова

До 50 кг: Гелюса Галиева

До 52 кг: Анастасия Кооль

До 54 кг: Карина Тазабекова

До 57 кг: Дарья Абрамова

До 60 кг: Нуне Асатрян

До 63 кг: Елена Бабичева

До 66 кг: Альбина Молдажанова

До 70 кг: Дарима Сандакова

До 75 кг: Анастасия Шамонова

До 81 кг: Елена Гапешина

81+ кг: Кристина Ткачева