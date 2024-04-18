Тренер Уайлдера: «Я хотел поставить на Усика, но потом увидел форму Фьюри»

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3), предполагает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) победит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Я хотел поставить на Усика, но потом увидел Фьюри на 30 фунтов (14 килограммов) легче, и это изменило мое мнение. Он двигался и выглядел как прежний Фьюри, более легкий Фьюри, который для меня — лучший Фьюри и не такой уязвимый», — сказал Скотт iFL TV.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.