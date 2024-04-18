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Артур Субханкулов: «Спарринги с Камбососом — неоценимый опыт»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Многократный призер чемпионатов России Артур Субханкулов (6-0, КО 4) 20 апреля встретится с румыном Джеймсом Череджи (19-4, КО 7) в 10-раундовом поединке за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

Этот поединок возглавит очередной грандиозный турнир «Ночь чемпионов IBA».

«Возглавить турнир в Уфе — это особое событие для меня, — цитирует Субханкулова пресс-служба Федерации бокса России. — Более того, это не просто бой, а поединок за звание чемпиона Европы по версии IBA. Это очень круто и волнительно. Я давно готовился к этому поединку. Мне будет противостоять хороший соперник, в профессиональном боксе он опытнее меня. Я хорошо изучил Череджи, это крепкий боксер. Приложу максимум усилий для того, чтобы при родных трибунах примерить на себе пояс чемпиона Европы по версии IBA. Я прекрасно понимаю, что поединок будет очень непростым. Тем интереснее и для нас, и для любителей бокса. При этом признаюсь, что есть небольшое волнение от того, что давно не проводил поединки. Но все равно оцениваю свою готовность как хорошую».

Также в рамках шоу 20 апреля чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин встретится с Улугбеком Собировым из Таджикистана, Данис Габдрафиков (3-0, КО 1) проведет 6-раундовый рейтинговый бой в весе до 67 кг с бронзовыми призером чемпионата мира-2019 и двукратным чемпионом Азии Бобо-Усмоном Батуровым (3-0-1) из Узбекистана.

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