Сироткин: «Бивол полностью деклассирует Зинада»

Российский боксер Андрей Сироткин заявил, что россиянину Дмитрию Биволу не составит трудна победить ливийца Малика Зинада.

«Бивол однозначно выиграет. Похожими на конкуренцию окажутся старые три-четыре раунды. Дальше, не факт, что нокаут, но будет доминирующее выступление. Дмитрий полностью деклассирует Зинада», — приводит слова Сироткина MMA.Metaratings.ru.

Бой Бивола и Зинада пройдет 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На счету россиянина 22 победы (11 нокаутом) и ни одного поражения. В активе ливийца 22 победы (16 нокаутом) без единого поражения.