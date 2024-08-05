Поветкин будет болеть за Гончарова в бою с Богатыревым

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров рассказал, что олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин будет болеть за него во время защиты титула против Адама Богатырева.

«В лиге есть матчмейкеры, которые решают, кого и на какой турнир поставить. Кард неплохой. Билеты продаются хорошо. Свободных мест будет немного. Мне было приятно услышать, что Александр Поветкин за меня болеет и придет меня поддержать. Круто.

Я сам просил провести финал в июне-июле. И то, что он состоится в августе, мне еще пошли навстречу. Могли закинуть куда-нибудь на осень», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Гончаров в рамках Гран-при победил Алихана Вахаева и Антона Вязигина. Богатырев сначала выбыл из турнира из-за травмы, но в полуфинале уже сам заменил травмированного Мухумата Вахаева и победил Кирилла Корнилова.