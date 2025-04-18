Бой между Сергеем Ковалевым и Артуром Манном состоится 18 апреля в Челябинске

Российский боксер Сергей Ковалев проведет бой в первом тяжелом весе за пояс IBA Intercontinental с немцем Артуром Манном в пятницу, 18 апреля. Поединок начнется ориентировочно в 22.00 по московскому времени и станет главным событием вечера бокса в Челябинске.

Бой в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также смотреть поединок можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала на стриминговых сервисах). Начало прямого эфира — в 21.55 мск.

Результат поединка Ковалев — Манн можно отслеживать в матч-центре бокса и ленте новостей на нашем сайте.

Бокс Профессиональный бокс: Ковалев — Манн

Этот бой станет для россиянина последним перед завершением профессиональной карьеры. 42-летний Ковалев — бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO. В его рекорде — 35 побед, 5 поражений и 1 ничья.

В соглавном событии вечера в Челябинске выступят российский боец Тимур Бибилов и представитель Кении Джошуа Васике.