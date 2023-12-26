Деонтей Уайлдер заявил, что не собирается завершать карьеру

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) принял решение не завершать карьеру после проигрыша Джозефу Паркеру (34-3) в турнире в Эр-Рияде.

«Мне нужно вернуть инстинкт убийцы. Я слишком спокоен, слишком счастлив. Когда во мне сидел тот зверь, ни у кого не было шансов... Я вновь стану чемпионом мира по боксу», — приводит слова Уайлдера 78SPORTSTV.

24 декабря 38-летний боксер заявлял, что переходит к следующей главе и поблагодарил всех за любовь и поддержку на протяжении многих лет.

Уайлдер проиграл Паркеру диногласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.