Атаев стал обязательным претендентом на титул WBA

Россиянин Шарабутдин Атаев победил венесуэльца Хосе Ускатеги единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Бой прошел в Москве.

«Мы идем к своей цели. Рад, что стал обязательным претендентом. Уверен, скоро титул будет наш», — сказал Атаев ТАСС.

27-летний Атаев является двукратным чемпионом мира среди любителей. На профессиональном ринге он провел 10-й бой и во всех одержал победы.