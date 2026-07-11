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Атаев стал обязательным претендентом на титул WBA

Руслан Минаев

Россиянин Шарабутдин Атаев победил венесуэльца Хосе Ускатеги единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Бой прошел в Москве.

«Мы идем к своей цели. Рад, что стал обязательным претендентом. Уверен, скоро титул будет наш», — сказал Атаев ТАСС.

27-летний Атаев является двукратным чемпионом мира среди любителей. На профессиональном ринге он провел 10-й бой и во всех одержал победы.

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Шарапутдин Атаев
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