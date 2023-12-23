Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 00:17

Хатаев победил Мпенду на турнире Pravda Old School Boxing

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пятницу, 22 декабря, в Москве состоялся вечер бокса от промоушена Pravda Boxing. В рамках главного карда прошли три боя.

Российский тяжеловес Давид Дзукаев техническим нокаутом победил Абубакара Сулейманова. Бой завершился в пятом раунде.

В со-главном событии Владислав Туйнов одержал победу над американцем Эриком Мунном. Бой завершился нокаутом в середине первого раунда. Американскому боксеру потребовалась помощь медиков, чтобы прийти в себя.

В главном событии вечера российский средневес Шамиль Хатаев боксировал против танзанийца Пиуса Мпенды. Спортсмены провели на ринге все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину — 99-91, 99-91 и 98-93.

0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Валиева победила в короткой программе на чемпионате России в Челябинске
Немецкий журналист отметил отсутствие у ВСУ шансов на новые попытки наступления
Косачев назвал последствия конфискации замороженных активов РФ
The Hill узнала об угрозе Европе со стороны Украины
Глава МИД Польши заявил о «зашедших в тупик» военных операциях ВСУ
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер: время начала и где смотреть трансляцию боя 23 декабря

Энтони Джошуа — Отто Валлин: время начала и где смотреть трансляцию боя 23 декабря

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости