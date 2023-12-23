Хатаев победил Мпенду на турнире Pravda Old School Boxing

В пятницу, 22 декабря, в Москве состоялся вечер бокса от промоушена Pravda Boxing. В рамках главного карда прошли три боя.

Российский тяжеловес Давид Дзукаев техническим нокаутом победил Абубакара Сулейманова. Бой завершился в пятом раунде.

В со-главном событии Владислав Туйнов одержал победу над американцем Эриком Мунном. Бой завершился нокаутом в середине первого раунда. Американскому боксеру потребовалась помощь медиков, чтобы прийти в себя.

В главном событии вечера российский средневес Шамиль Хатаев боксировал против танзанийца Пиуса Мпенды. Спортсмены провели на ринге все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу россиянину — 99-91, 99-91 и 98-93.