Кормье: «Надеюсь, что Нганну снесет Фьюри голову»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) прокомментировал анонс боя между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) за месяц до боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).

«Это самое неуважительное, что мог сделать Тайсон Фьюри, — сказал Кормье на шоу DC & RC. — Это настолько неуважительно, что Тайсон Фьюри сам это знает. Это какое-то безумие, брат, потому что я надеюсь, что Франсис снесет ему голову. Мне нравится Тайсон Фьюри, я смотрел его шоу на Netflix и влюбился в этого парня. Мне нравится его личность, мне нравится его семья, но это самое неуважительное, что можно было сделать. Он назначил бой через два месяца, по сути, заявив, что будет полностью здоров, когда покончит с Франсисом Нганну. Значит, он собирается победить Франсиса и сразу после этого драться с тяжеловесом номер два в мире. Это безумие».

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с Нганну.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.