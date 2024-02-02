Федерация бокса России признала Бетербиева лучшим боксером-профессионалом 2023 года

После окончания первого дня работы IV Всероссийского боксерского форума в Серпухове состоялся праздничный гала-ужин, в рамках которого прошли чествования по итогам 2023 года, информирует пресс-служба Федерации бокса России.

Лучшим боксером-профессионалом был признан чемпион WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0, КО 20). В январе 2023 года он в Лондоне техническим нокаутом в восьмом раунде победил британца Энтони Ярда.

«Я сдерживаю эмоции в любых ситуациях, но мне искренне приятно. Население России без малого 150 миллионов человек, и тебя признают лучшим боксером. Это очень приятно. Я чуть смущаюсь... Я еще не стал хорошим боксером, а меня признали лучшим в 2023 году», — сказал Бетербиев.

Лучшим в олимпийском боксе стал завоевавший золото на чемпионате мира в Ташкенте в весе до 86 кг Шарабутдин Атаев. Работающий с Атаевым заслуженный тренер России Солтан Мигитинов был отмечен в номинации «Лучший тренер мужской сборной России».

Чемпионка мира-2023 в весе до 70 кг Анастасия Демурчян была признана лучшей в женском олимпийском боксе.

В других номинациях по итогам 2023 года победили:

— лучший спортивный судья (рефери) в олимпийском боксе — Сергей Першин;

— лучший спортивный судья (рефери) в профессиональном боксе — сергей литунов;

— лучший боксер матчевых встреч — Бешто Шавлаев;

— лучший тренер женской сборной — Марина Голубева;

— легендарный тренер — Игорь Уткин и Леонид Киселев;

— лучший боксер среди юниоров — Андрей Пегливанян;

— лучший боксер среди юниорок — Альбина Молдажанова;

— Лучшая дирекция Федерации бокса России — Автономная некоммерческая организация «Дирекция Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России» в Южном федеральном округе.