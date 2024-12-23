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Сегодня, 18:15

Федерация бокса России дисквалифицировала судью, ударившего бойца

Алина Савинова
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Федерация бокса России назначила двухлетнюю дисквалификацию судье Денису Сиденко за удар бойца после поединка, сообщается в Telegram-канале организации.

Инцидент произошел 21 декабря на турнире Top Dog, где в главном бою вечера встречались Игорь Ионов и Олег Фомичев. Ионов уступил в этом поединке судейским решением, после чего вступил в конфликт с рефери. Словесная перепалка закончилась нанесенным ударом со стороны Сиденко.

Также федерация применила санкции и к бойцам. Ионов дисквалифицирован на три месяца за нецензурную брань и оскорбления в адрес судьи, а Фомичев — на такой же срок за многократные нарушения правил бокса в ходе кулачного боя.

Источник: https://t.me/RussianBoxers/17916
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