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Сегодня, 10:13

Отец Фьюри — о тренировках Тайсона: «Это не лагерь, а цирк! Он может проиграть Усику»

Давид Хачатрян
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0), заявил, что его сын может проиграть чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (21-0), если не изменит свой тренировочный лагерь.

«Я никогда не говорил, что мой сын находится на спаде, потому что это не так. Это люди вокруг него находятся не в лучшей форме. Его тренировки в упадке, а его лагерь в еще большем спаде. Это не лагерь, а цирк. У Александра Усика вокруг дисциплинированные, профессиональные, отличные люди, а у Тайсона, по-моему, такого нет. Безусловно [я беспокоюсь, что он может проиграть]. Если он не внесет коррективы, это может случиться», — сказал Фьюри Seconds Out Boxing.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Тайсон Фьюри
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