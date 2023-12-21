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Дмитрий Бивол — Линдон Артур: место проведения и трансляция боя 23 декабря

Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур 23 декабря в Саудовской Аравии покажут на Первом канале
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Дмитрий Бивол.
Дмитрий Бивол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Боксерский поединок между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром 23 декабря, в субботу, пройдет в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) в спортивном комплексе «Кингдом Арена». Их бой начнется около 23.30 по московскому времени.

33-летний Бивол будет проводить защиту титула чемпиона мира по версии WBA в противостоянии с 32-летним Артуром.

В прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию поединка Бивол — Артур можно будет посмотреть на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Начало — 23.35 мск. Все бои боксерского вечера в Саудовской Аравии также покажут по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боя Бивол — Артур 23 декабря.

Ознакомиться с биографией Бивола можно по ссылке материала «СЭ».

Дмитрий Бивол и&nbsp;Линдон Артур. Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии

Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
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