Дмитрий Бивол хочет подраться с Джермеллом Чарло

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) признался, что если абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) победит абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2), то он хотел бы с ним встретиться на ринге.

«Да, если Джермелл Чарло выиграет у Канело Альвареса, я хотел бы с ним сразиться, — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV. — Это не то, чтобы «о, я хочу драться с кем-то во втором среднем весе». Нет, я предпочитаю драться в своей весовой категории [полутяжелом весе]. Если у нас будет хорошее предложение о том, чтобы спуститься во второй средний вес, я сделаю это, но я предпочитаю драться в своей весовой категории.

Я предвижу, что он [Альварес] пойдет вперед и попытается добить его одним-двумя ударами. Чарло будет стараться держать его на дистанции и пытаться двигаться».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.