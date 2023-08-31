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Дмитрий Бивол хочет подраться с Джермеллом Чарло

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) признался, что если абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) победит абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2), то он хотел бы с ним встретиться на ринге.

«Да, если Джермелл Чарло выиграет у Канело Альвареса, я хотел бы с ним сразиться, — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV. — Это не то, чтобы «о, я хочу драться с кем-то во втором среднем весе». Нет, я предпочитаю драться в своей весовой категории [полутяжелом весе]. Если у нас будет хорошее предложение о том, чтобы спуститься во второй средний вес, я сделаю это, но я предпочитаю драться в своей весовой категории.

Я предвижу, что он [Альварес] пойдет вперед и попытается добить его одним-двумя ударами. Чарло будет стараться держать его на дистанции и пытаться двигаться».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
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