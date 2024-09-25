Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 21:46

Бетербиев: «Готовлюсь к бою на все сто процентов»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что полностью здоров перед боем с чемпионом мира WBA Дмитрием Биволом.

— В профессиональном боксе кульминацией является завоевание четырех поясов. Сейчас у меня их три, вот я и хочу выиграть четвертый. Каждый соперник отличается друг от друга. Ведь вообще все люди разные.

Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к поединку с Биволом, мы рассмотрели различные сценарии. Что касается той травмы, то уверенно заявляю, что я восстановился, готовлюсь к бою на все 100%", — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Изначально поединок был назначен на 1 июня, но был перенесен из-за травмы Артура.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев против Дмитрия Бивола: основная информация о бое за звание абсолютного чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Большинство членов УЕФА выступили за допуск юношеской сборной России
Путин: по поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости