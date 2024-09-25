Бетербиев: «Готовлюсь к бою на все сто процентов»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что полностью здоров перед боем с чемпионом мира WBA Дмитрием Биволом.

— В профессиональном боксе кульминацией является завоевание четырех поясов. Сейчас у меня их три, вот я и хочу выиграть четвертый. Каждый соперник отличается друг от друга. Ведь вообще все люди разные.

Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к поединку с Биволом, мы рассмотрели различные сценарии. Что касается той травмы, то уверенно заявляю, что я восстановился, готовлюсь к бою на все 100%", — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Изначально поединок был назначен на 1 июня, но был перенесен из-за травмы Артура.