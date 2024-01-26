Бетербиев о победе над Каллумом Смитом: «Не сказал бы, что бой прошел легко. Может, так показалось со стороны»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев прокомментировал свою победу над британцем Каллумом Смитом.

«Я бы не сказал, что бой прошел легко. Может, так показалось со стороны. И тренеры, и эксперты в боксе отмечали, что Смит не использует рост, любит входить в клинч, работать вблизи. Может, ему так комфортнее, но с его ростом, мне кажется, можно было работать на дистанции. Планов закончить бой досрочно не бывает. Ну, может, иногда бывает, что в поздних раундах из моего угла подсказывают, что надо добавить, чтобы добить соперника, но это очень редко. Изначально никогда на это не настраиваемся, всегда планируем на все 12 раундов, а там — как получится», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» Бетербиев.

Поединок Бетербиева и Смита состоялся в ночь на 14 января в Канаде, россиянин победил техническим нокаутом в седьмом раунде.