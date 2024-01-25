Бетербиев рассказал, стал ли своим в Канаде

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) в интервью вицу-президенту ACA Асланбеку Бадаеву ответил на вопрос о том, стал ли своим в Канаде.

В июне 2022 года Бетербиев сообщил «СЭ» о получении гражданства Канады.

— А ты обжился в этом городе [Монреале]? Привык ты? Скажем так, стал своим? Ты отдал респект, поблагодарил болельщиков за то, что они за тебя болели. Стал ли ты там своим местным героем?

— Думаю, я не стал. Я не такой уж раскрученный там в этом плане. Почему? Потому что как я перешел в профессионалы, как прошел год-полтора у меня начался суд там с менеджером, потом с промоутером. Эти люди, которые должны были меня продвигать в промоушен, когда они должны были вкладывать в меня деньги. Они мне этого не делали, они со мной судились в это время.

В последнем поединке Бетербиев победил Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января в Канаде.