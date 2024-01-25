Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:22

Бетербиев рассказал, стал ли своим в Канаде

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) в интервью вицу-президенту ACA Асланбеку Бадаеву ответил на вопрос о том, стал ли своим в Канаде.

В июне 2022 года Бетербиев сообщил «СЭ» о получении гражданства Канады.

— А ты обжился в этом городе [Монреале]? Привык ты? Скажем так, стал своим? Ты отдал респект, поблагодарил болельщиков за то, что они за тебя болели. Стал ли ты там своим местным героем?

— Думаю, я не стал. Я не такой уж раскрученный там в этом плане. Почему? Потому что как я перешел в профессионалы, как прошел год-полтора у меня начался суд там с менеджером, потом с промоутером. Эти люди, которые должны были меня продвигать в промоушен, когда они должны были вкладывать в меня деньги. Они мне этого не делали, они со мной судились в это время.

В последнем поединке Бетербиев победил Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января в Канаде.

Артур Бетербиев
2
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут бой 9 марта в Эр-Рияде
Суд удовлетворил иск врача фигуристов Шветского к журналисту Зеппельту
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетербиев считает, что проиграл бы пиковому Рою Джонсу

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости