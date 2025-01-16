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Бетербиев — об уходе Фьюри: «В боксе остались одни ноунеймы»

Сергей Ярошенко
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Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе боксер Артур Бетербиев прокомментировал заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

«Я думаю, Тайсон заканчивает уже не в первый раз, да? Может, он все-таки решит вернуться. Бокс нуждается в нем, а то остались одни ноунеймы в боксе», — сказал Бетербиев в интервью IFL TV.

13 января 36-летний британец объявил об уходе из бокса после двух поражений от украинца Александра Усика. Спортсмен уже объявлял о завершении карьеры в 2017 году, но вернулся на ринг в 2018-м. В 2022 году боксер снова заявил об уходе из спорта, но изменил решение спустя несколько месяцев.

22 февраля Артур Бетербиев проведет титульный реванш против россиянина Дмитрия Бивола. В первом бою, 13 октября, Бетербиев одержал победу над Биволом решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бокс
Артур Бетербиев
Тайсон Фьюри
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