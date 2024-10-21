Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:59

Бетербиев — о реванше с Биволом: «А есть какие-то весомые основания?»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможном проведении реванша со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

«Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно», — приводит слова Бетербиева RT.

13 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. 39-летний боксер впервые в карьере не смог завершить поединок досрочно. Ранее он 20 раз нокаутировал своих оппонентов.

Источник: RT
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Лавров назвал обманом заявления Байдена о готовности к переговорам с РФ по ЯО
Станкович стал похож на Абаскаля, у «Локо» появилась неожиданная проблема, а «Зенит» превратился в мишень для нападок. Четыре главных вывода после 12 тура РПЛ
BI сообщило о переходе экономики США в эру большей инфляции и хаоса
В МИДе предостерегли партнеров от поддержки «плана победы» Зеленского
Подольски провел прощальный матч в карьере
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» опять задерживают зарплату
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ИИХФ одобрила переход Криштофа после побега из «Сочи»
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
Материалы сюжета: Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за звание абсолютного чемпиона мира
Поветкин заявил, что ему было бы интересно увидеть бой Бетербиев — Усик
Команда Бивола потребовала реванша против Бетербиева
Бетербиев: «Жена Бивола болела за меня? Неприятно»
Журова неоднозначно оценила выступления Бетербиева за Канаду: «Хочется быть и нашим, и вашим»
Бетербиев — о следующем бое: «Это зависит не только от меня, но и от организаторов»
Бетербиев — о возможном реванше с Биволом: «Пока не очень хочется думать об этом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости