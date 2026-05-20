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Чемпиона Европы по боксу Галкина похоронят 22 мая

Сергей Ярошенко

Победителя чемпионата Европы по боксу Петра Галкина похоронят 22 мая, сообщает семья спортсмена.

«Он некоторое время тяжело болел. Похороны и прощание пройдут 22 мая в Копейске», — цитирует родственника ТАСС.

О смерти Галкина в возрасте 67 лет жизни стало известно ранее в среду.

За карьеру он становился чемпионом СССР в 1980 году. Спустя три года Галкин выиграл чемпионат Европы. В 2004-м ему было присуждено звание заслуженного мастера спорта России.

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Источник: ТАСС
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