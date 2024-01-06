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Рой Джонс-младший считает, что бокс нельзя исключить из спортивного движения

Руслан Минаев
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Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший считает, что бокс невозможно исключить из мирового спортивного движения.

«Бокс невозможно исключить из мирового спортивного движения. Это спорт мира, классический спорт. Никакая политика этого не нарушит», — цитирует Джонса-младшего ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что организация отложила решение вопроса по исключению бокса из программы Олимпиады-2028.

Летом 2023 года олимпийский комитет принял решение о лишении признания IBA. При этом сессия МОК высказалась за сохранение бокса в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Источник: ТАСС
Бокс
Рой Джонс
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