Двали: «Врачи отпустили на выходные. В понедельник вернусь в больницу»

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали сказал, что врачи отпустили его на выходные домой.

«В понедельник я снова вернусь в больницу и продолжу лечение», — цитирует ТАСС Двали. По его словам, потом ему предстоит следующая операция.

23-летний боксер получил тяжелые травмы в результате избиения в Феодосии 28 июля. Во вторник спортсмену была проведена операция на поврежденном глазу, врачам удалось сохранить глаз.

Девять участников избиения, которых обвиняют в покушении на убийство, арестованы до 29 сентября.