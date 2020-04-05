В воскресенье в финале КиберЛига Pro Series сыграют «Спартак» и «Сочи»

В этот уик-энд проходит первый официальный онлайн турнир Российской премьер-лиги КиберЛига Pro Series, который проходит при поддержке БК «Лига Ставок». По итогам первого дня соревнований определились участники плей-офф. В четвертьфинал вышли «Спартак», «Динамо», «Урал», «Тамбов», «Зенит», «Локомотив», «Сочи» и «Рубин».

В воскресенье начались игры на вылет: на этой стадии очные встречи ведутся до двух побед и пары полуфиналистов выглядели следующим образом: «Урал» играл со «Спартаком», а «Зенит» — с «Сочи».

За прямыми трансляциями матчей болельщики следили на сайте и в приложениях БК «Лига Ставок».

В итоге, в финал вышли «Спартак» и «Сочи». Их финальная игра, которая обещает стать украшением всего турнира, состоится в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени. Как и за всеми играми турнира, за финалом можно следить на сайте и в приложениях БК «Лига Ставок».

В то же время БК «Лига Ставок» предлагает широкую линию на «Спартак» — «Сочи».