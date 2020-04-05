Стали известны участники плей-офф КиберЛиги Pro Series — официального соревнования по киберфутболу клубов Российской премьер-лиги на платформе eFootball PES 2020. В турнире принимают участие 16 клубов РПЛ, 8 из них продолжат 5 апреля, в воскресенье, борьбу за победу. Особенно громко звучит противостояние во второй четвертьфинальной паре — «Спартак» — «Динамо»! Интригует и «Зенит», победивший во всех трех матчах группового раунда.

Генеральным партнером турниров КиберЛиги Pro Series выступает букмекерская компания «Лига Ставок». Все матчи проходят удаленно в формате «1х1», за каждый из клубов играют киберспортсмены.

4 апреля, состоялись матчи во всех четырех группах. В квартете А борьба получилась очень упорной. Сразу две команды — «Урал» (Денис Журавлев) и «Локомотив» (Александр Семешко) набрали по шесть очков, одержав по две победы и потерпев по одному поражению. Самой результативной встречей здесь оказалось противостояние железнодорожников и «Арсенала» (3:0). Именно «Урал» и «Локомотив» заняли первые места в своей группе, а екатеринбуржцы оказались выше в таблице за счет победы в очной встрече (1:0).

В квартете В победу уверенно отпраздновал «Спартак» (Олег Ишуткин) с 7 баллами. Красно-белые с одинаковым счетом 3:1 разобрались с «Краснодаром» и «Уфой», а с «Рубином» (Александр Шамбер) выдали суперрезультативную ничью (4:4). В итоге клуб из Казани занял второе место в группе, набрав 4 очка.

В группе С на первом месте также оказалась команда с 7 очками, «Сочи» (Сергей Ванюшин). Один из матчей «Сочи» — против «Ахмата» и вовсе закончился с офлайновым хоккейным результатом 7:3. В другой игре с участием «Сочи» счет оказался скромнее, но вновь с большим перевесом — на этот раз было разгромлено московское «Динамо» (Саркис Галстян) (4:0), что не помешало бело-голубым занять второе место в группе. Ну, а единственным соперником, которому «Сочи» не забил, оказался ЦСКА (0:0).

В группе D команды тоже порадовали интересной игрой. Так победитель «Зенит» (Иван Середенко) стал единственной командой группового раунда, которая одержала победы во всех трех матчах, набрав 9 баллов. Всех соперников «Зенит» разгромил с крупным счетом, а особенно сильно «проехался по «Крыльям Советам» (7:1). А со второго места в этом квартете с 6 очками вышел «Тамбов» (Олег Червяков).

Теперь болельщиков ждет увлекательная серия плей-офф до двух побед в каждом противостоянии.

Не пропусти крутые матчи и коэффициенты на них в БК «Лига Ставок»:

11.00. «Урал» (коэффициент на победу команды в БК «Лига Ставок» — 2,60) — «Тамбов» (2,15)

11.30. «Спартак» (1,45) — «Динамо» (5,35)

12.00. «Сочи» (1,32) — «Рубин» (7,00)

12.30. «Зенит» (1,65) — «Локомотив» (3,70)

В полуфинале сыграют победители первой и второй, а также третьей и четвертой пар, а потом лучшие команды встретятся в финале, предусмотрен поединок и за 3-е место.

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