Сборная России обыграет Венгрию и одержит вторую победу в Лиге наций?

В воскресенье, 6 сентября, состоится матч группового турнира Лиги наций между сборными Венгрии и России. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Сборная России начала новый сезон с победы: в Москве благодаря дублю Артема Дзюбы и голу Вячеслава Караваева была обыграна Сербия (3:1). Венгры же оказались сильнее команды Турции (1:0) — единственный мяч прямым ударом со штрафного забил Доминик Собослои.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча Россию. На победу нашей команды можно поставить за 1,95. Ничья оценивается в 3,35, а выигрыш Венгрии — в 4,10.

Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,95. Иной исход оценивается в 1,80.

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