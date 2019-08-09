БК "Лига Ставок" в 2018 году увеличила чистую прибыль в 30 раз

По данным, обнародованным "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль БК "Лига Ставок" увеличилась в 30 раз в год проведения чемпионата мира по футболу. Выручка в 2018 году выросла в три раза – до 36,12 млрд рублей с 11,87 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль увеличилась до 620,16 млн рублей с 20,19 млн рублей.

По данным ФИФА, во всем мире на матчи чемпионата было сделано ставок на 10 трлн рублей, 250 млрд рублей из них прошло через российские букмекерские компании. В БК "Лига Ставок" количество ставок выросло в 1,5 раза, клиентов – в 2,4 раза, объем ставок увеличился вдвое, а размер средней ставки – в 1,3 раза.

БК "Лига Ставок" – обладатель престижных премий в области букмекерского бизнеса и спортивной индустрии:



• лауреат высшей награды в области электронных коммуникаций "Премия Рунета" (2016 г.)

• трёхкратный лауреат национальной премии "Спорт и Россия" (2017–2019 гг.)

• лауреат премии народного доверия "Марка №1 в России" (2018 г.)

• обладатель Гран-при "Абсолютно лучший букмекер" независимой премии BR AWARDS (2019 г.)

• победитель в номинации "Лучшее мобильное приложение" независимой премии BR AWARDS (2019 г.)



В 2019 году БК "Лига Ставок" возглавила Национальный рейтинг букмекеров, обнародованный независимой аналитической группой "РБК Исследования рынков".