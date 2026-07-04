Эала выбила Свентек и впервые в карьере вышла в четвертый круг Уимблдона
Польская теннисистка Ига Свентек уступила филиппинке Александре Эале в матче третьего круга Уимблдона — 6:7 (4:7), 1:6.
Игра продолжалась 2 часа 15 минут.
В четвертом круге Эала встретится с итальянкой Ясмин Паолини. 21-летняя филиппинка впервые в карьере сыграет в четвертом круге Уимблдона.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Александра Эала (Филиппины, 29) — Ига Свентек (Польша, 3) — 7:6 (11:9), 6:2
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