Воробьев объяснил, почему Овечкин и Кузнецов первыми покинули лед во время тренировки

Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о тренировке команды перед четвертьфиналом чемпионата мира против США.

Встреча состоится завтра, 23 мая. Начало – в 17.15 по московскому времени.

– Почему Александр Овечкин и Евгений Кузнецов первыми ушли со льда во время тренировки? – вопрос Воробьеву.

– Тренировка была по желанию.

– У них меньше желания?

– Больше опыта. (Алена Гребенькова)

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