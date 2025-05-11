Хоккей
11 мая, 15:35

Словакия победила Словению на чемпионате мира

Сборная Словакии обыграла Словению (3:1).
Фото Reuters

Сборная Словакии обыграла Словению в матче чемпионата мира — 3:1.

Для словаков это первая победа на турнире после разгрома от Швеции (0:5), словенцы потерпели второе поражение.

Чемпионат мира

Группа A

Словакия — Словения — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Чедерле — 1 (Сикора), 8:20 — 1:0. Регенда — 1 (Княжко, Грман), 9:26 — 2:0. Криштоф — 1 (бол., Лантоши, Мудрак), 31:12 — 3:0. Ограеншек — 1 (бол., Саболич, Мацуг), 46:29 — 3:1.

Вратари: Главай — Пинтарич (58:48 — 59:02, 59:09).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 39 (12+22+5) — 18 (3+5+10).

Судьи: Макфарлейн, Шрадер.

11 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 3870 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2025/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Словении по хоккею
