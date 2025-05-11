Хоккей
11 мая, 16:15

Германия — Казахстан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Германия и Казахстан встретятся на групповом этапе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Германии и Казахстана встречаются в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в воскресенье, 11 мая. Игра на стадионе «Юске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) начинается в 17.20 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает сайт медиахолдинга «Матч» matchtv.ru, трансляция начинается за пять минут до стартового вбрасывания.

С ключевыми событиями и результатом игры Германия — Казахстан можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Обе сборные стартовали на чемпионате мира-2025 с победы: немцы обыграли Венгрию (6:1), а казахстанцы — Норвегию (2:1). На ЧМ-2024 Германия дошла до четвертьфинала, а Казахстан не попал в плей-офф.

