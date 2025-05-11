Хоккей
11 мая, 15:28

Дубли Назара и Готье помогли США разгромить Венгрию на чемпионате мира

Сборная США разгромила Венгрию со счетом 6:0.
Фото Reuters

Сборная США в матче чемпионата мира разгромила Венгрию со счетом 6:0.

По две шайбы забросили нападающие Фрэнк Назар и Каттер Готье.

Американцы одержали вторую победу на турнире, венгры потерпели второе поражение.

Чемпионат мира

Группа B

США — Венгрия — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Голы: Назар — 1 (Кули, Гарлэнд), 14:07 — 1:0. Назар — 2 (Пинто, Лорей), 16:54 — 2:0. Готье — 2 (Бенайерс, Смит), 30:02 — 3:0. Готье — 3 (Смит, Власик), 41:13 — 4:0. Гарлэнд — 1 (Пинто, Назар), 41:54 — 5:0. Кули — 2 (Келлер, Томпсон), 54:26 — 6:0.

Вратари: Суэймен — Вай.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (9+19+11) — 13 (5+4+4).

Судьи: Ансонс, Стано.

11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 4041 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2025/
