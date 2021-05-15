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Назван предварительный состав сборной России на чемпионат мира

20:35
Сборная России. Фото ФХР.
Сборная России. Фото ФХР.
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Тренерский штаб сборной России назвал имена 26 хоккеистов, вошедших в состав сборной на чемпионат мира в Риге, сообщает ТАСС.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Никита Задоров («Чикаго», НХЛ), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»).

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все — СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ).

Поедут в Ригу, но будут тренироваться по индивидуальной программе вратарь Иван Бочаров («Динамо»), а также нападающие Кирилл Марченко (СКА), Илья Сафонов («Ак Барс») и Василий Подколзин (СКА). Они будут находиться на карантине.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил, что оставит два места в заявке для одного вратаря и одного нападающего. В заявку на чемпионат мира можно включить 28 хоккеистов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав