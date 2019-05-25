Михаил Сергачев: "Пропустили какую-то хрень. Что это за гол вообще?"

Защитник сборной России Михаил Сергачев - о матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 против Финляндии (0:1). Единственный гол забил форвард Марко Анттила.

- У нас не получилось забить, - сказал Сергачев. - И какую-то хрень пропустили - на самом деле. Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскок там был.

Надо отдать финнам должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать.

Волнения у нас не было при счете 0:0, мы знали, к чему идем. Могли забить, особо не тушевались, но пропустили вот эту непонятную шайбу. И все. Они впятером вставали на пятаке и ничего не дали сделать. (Игорь Еронко)

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